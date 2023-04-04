أقدم شخص مجهول الهوية على الدخول الى منزل امرأة، في بلدة زبدين في لبنان، حيث قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح مستخدما الات حادة.

وأوضحت التقارير، أنه بعد خروجه من منزلها، تم نقل السيدة الى احد مستشفيات المنطقة وادخالها الى العناية الفائقة، وعلى الفور، باشرت القوى الامنية التحقيقات اللازمة.

ووفقا للمعطيات الأولية، فإن الاعتداء على السيدة المذكورة تم بطلب من زوجها (فلسطيني الجنسية) المقيم في دبي، والذي طلب من أحد الاشخاص في لبنان، الاعتداء عليها بهدف اجبارها على التنازل عن بعض العقارات والاملاك في لبنان.