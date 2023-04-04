أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الهيئة بمحافظة جدة؛ بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع المباني والمرافق التابعة للهيئة بمحافظة جدة البالغ عددها 44 مبنى، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد”، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 10 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمن المعايير استبدال بعض وحدات التكييف المدمجة والمنفصلة والجدارية بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة أعلى، واستبدال بعض المبردات المركزية بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة أفضل، كما شملت المعايير استبدال بعض مضخات مياه التبريد وتركيب أجهزة ذات تردد متغير عليها للتحكم بسرعة مضخات المياه المبُردة وتحسين جدولة تشغيل عددٍ من وحدات مناولة الهواء وذلك لتحسين الأداء، وتركيب نظام التحكم في محطات التبريد (CPM).

وبين أن “ترشيد” ستقوم بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لمباني الهيئة بمحافظة جدة.

يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع بلغ حوالي 13 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 10 ملايين كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 23% تقريباً، ونسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 5 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 29 ألف شتلة سنوياً.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.