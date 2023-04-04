كثفت الفرق الرقابية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الأسواق والمسالخ، جولاتها الرقابية على المسالخ للتشديد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح ، وكذلك أسواق الخضار والفواكه واللحوم خلال شهر رمضان المبارك.

وتهدف الجولات الرقابية إلى التأكد من التزام المنشآت والمباسط والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات الغذائية وطرق تداولها ومصادرة المنتجات التي تظهر عليها علامات التلف والفساد ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين ومأمونية المصدر ، وكذلك متابعة وفرة المنتجات المعروضة بالأسواق ، بالإضافة إلى التوعية والإرشاد للمستفيدين ولمرتادي هذه الأسواق من مواطنين ومقيمين وذلك بتوزيع بروشورات توعوية لطرق اختيار المنتجات السليمة من اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه.