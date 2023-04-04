أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.3 %، ليغلق عند 10949 نقطة (+ 142 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2022، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال.

وبذلك تصل مكاسب مؤشر السوق منذ منتصف مارس المالي إلى نحو 1000 نقطة، وبنسبة 9.7 %.

وارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، عند 75.70 ريال (+ 2 %) للأول، و49.30 ريال (- 3 %) للثاني.

وأغلق سهم أرامكو، عند 32.80 ريال (+ 1 %).

وأنهت أسهم دار الأركان، وزين السعودية، وبترو رابغ، والعقارية، وسلوشنز، والسعودي الفرنسي، وبن داود، وإكسترا، ومعادن، وكيان السعودية، وإعمار، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وتصدرت أسهم تهامة للإعلان، والباحة، وأسواق المزرعة، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %.

في المقابل، تصدر سهم نادك، تراجعات اليوم بنسبة 4 %، عند 27.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.6 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 2 مليار ريال.