قام مدرب منتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، بانتقاد النظام الجديد الذي سيطبق في كأس العالم المقبلة بداية من نسخة 2026 والمقرر إقامتها في أمريكا، كندا والمكسيك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أعلن عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48، وهو ما يرى مانشيني أنه سيؤثر بالسلب على لاعبي الساحرة المستديرة.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم: “لا يعجبني النظام الجديد لبطولة كأس العالم، يجب تقليل عدد المباريات على اللاعبين لأنهم يبدو عليهم التعب في نهاية كل موسم.”

ويتضمن النظام الجديد توزيع المنتخبات على 12 مجموعة من 4 منتخبات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها الى دور الـ32.

وسيخوض رباعي نصف النهائي ثماني مباريات بدلا من سبع كما حصل في النسخة الأخيرة من المونديال.