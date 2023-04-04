كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن هناك اجتماعًا قريبًا وهامًا لكبار رجال الشباب، من أجل رسم مستقبل “شيخ الأندية”.

وكان رئيس نادي الشباب خالد البلطان قد أكد أنه لا يريد الاستمرار في رئاسة نادي الشباب، مبينًا أن معظم جماهير الشباب لم تعد تعطيه الحافز للاستمرار، وأنه نجح في قيادة النادي للمركز الأول في تقييم الحوكمة، والمنافسة على مختلف البطولات.

ووجه صاحب السمو الملكي، الأمير عبد الرحمن بن تركي، طلبًا إلى خالد البلطان، بعدم الرحيل عن رئاسة نادي الشباب، واصفًا إياه بأنه “رمز تاريخي” للنادي.