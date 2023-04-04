نُلاحظ أننا لم نصبح كما كنا من قبل جائحة كورونا المميته التي احدثت تغيرات جينية بشكل ملحوظ عن مانحنُ عليه الأن، كيف حدثت هذه التغيرات الجذرية ولماذا !

الايام صارت متسارعة وكذلك الشهور والسنين وقلة عدد المناسبات بشكل كبير وهذا بسبب تأثير الجائحة في بروتكولات الجمعات والمناسبات، اصبحنا نعمل ولاننتظر الغدّ لاننا قد نترك الحياة بسبب كوفيد19 التي ارعبت العالم اجمع .

كما اثرت الجائحة بشكل كبير جداً على الاقتصاد العالمي والمحلي والكثير من المؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي سجلت خسائر بكميات هائله مما ادى ذلك الى إغلاق بعض التجار لتجاراتهم ومحلاتهم بسبب الخسائر العظيمة، ورغم خسارة الجميع الى ان حكومتنا الرشيده وقفت مع الجميع ودعمت وساندت وتحملت العديد من الخسائر للوقوف مع المواطنين لتكملة تجارتهم بدون خسائر كبيرة .

في النهاية الحمد والشكر لله تعالى بتخطي الجائحة بأفضل شكل وافضل حال وكلمة الحق لابد ان تُقال الله يعز دولتنا العظيمة ويعز حكامنا ويمدّ بصحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدة الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورعاهم .