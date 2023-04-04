قال مؤسس تطبيق “كابتن ون”، سعيد الأسمري، إن التطبيق يخفض رسوم التوصيل 50٪؜ لذوي الإعاقة.

وأضاف أن التطبيق يضم أكثر من 5 آلاف كابتن مقابل اشتراك شهري بقيمة 150 ريال، في حين أن دخل الكابتن يكون له، ويتيح للمستفيد التفاوض مع الكابتن كما يشاء، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أن التطبيق يتميز أيضا بأنه ينقل مرضى الفشل الكلوي لمواعيدهم بالمجان.