تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫10926 مقابل الريال الواحد 0٫24335
الدولار:3٫75090 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73063
دينار أردني: 5٫28749 مقابل الريال الواحد 0٫18913
دينار كويتي:12٫23349 مقابل الريال الواحد 0٫08174
دينار بحريني: 9٫94999 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03018 مقابل الريال الواحد 0٫97070
الدرهم المغربي:0٫36833 مقابل الريال الواحد 2٫71468
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23806
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