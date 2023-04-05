يرصد القمر البدر لشهر رمضان اليوم ، وسيكون مشاهداً طوال الليل بسماء الوطن العربي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، مفيداً أنه من الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا .

وأشار إلى أن القمر يتحرك الآن على الجانب المقابل تمامًا من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري وبالتالي يبدو لنا مضاءً تماماً مثل كرة فضية لامعة.

وأضاف ” سيصل القمر أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي مع شروق شمس الخميس، وبعد ذلك سيصل القمر لحظة الاكتمال ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعه 07:34 صباح الخميس بتوقيت مكة المكرمة ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال شهر رمضان” .

يُشار إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيتأخر شروق القمر بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.