كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في قطر، اليوم الأربعاء، عن الموعد الرسمي لانطلاق البطولة القارية الأكبر حيث ستنطلق خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبا.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان نشره على موقعه الالكتروني أن المباراة الافتتاحية في النسخة رقم 18 من البطولة سوف تلعب يوم الجمعة، في حين تقام المباراة النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، إلى إقامة البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي ملعب الجنوب، ملعب البيت، ملعب أحمد بن علي، ملعب الثمامة، ملعب المدينة التعليمية، ملعب خليفة الدولي، وينضم إليها ملعب جاسم بن حمد، وملعب عبدالله بن خليفة.