دعا ليفربول إلى إنهاء “الهتافات المسيئة” بشأن كارثة استاد هيلزبره بعد سماعها خلال التعادل دون أهداف مع مضيفه تشيلسي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء.

ولقي 97 مشجعًا لليفربول حتفهم في ملعب هيلزبره خلال قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 1989.وتوفي أحد الضحايا في يوليو 2021 بعد معاناته من تلف دماغي شديد.

وقال ليفربول عبر حسابه على موقع تويتر: “نعلم تأثير هذه الهتافات الحقيرة على من عانوا من كوارث كرة القدم. يجب إيقاف هذه الهتافات من أجلهم”.

وتوجه نادي تشيلسي باعتذار، وقال: “الكراهية ليس لها مكان في كرة القدم”، فيما نددت رابطة الدوري الإنجليزي “بالهتافات المأساوية” خلال المباراة، قائلة “سنواصل التعامل مع هذه المشكلة غير المقبولة، وسنتعامل معها كأولوية”.