أصدر مدير تعليم الأحساء قرارين بإنهاء تكليف مدير ووكيل متوسطة المأمون، بعد حادثة إغلاق المدرسة على أحد الطلاب.

جاء ذلك بعد انتشار في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن إغلاق إحدى المدارس على طالب داخل المدرسة، ووثّق صاحب المقطع نداء الطالب من نافذة أحد فصول المدرسة في الدور الثاني.

وكانت إدارة التعليم في الأحساء، وجهت بتشكيل، لجنة مختصّة من الإدارة؛ للتحقيق فيما تم بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام بإحدى مدارس مدينة الهفوف لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

تعليم الأحساء ، إنهاء تكليف ، احتجاز طالب