شهدت مدينة أبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ، عصر اليوم الأربعاء، وذلك مع تدني درجات الحرارة خلال اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.

ووثق مقطع فيديو نشرته “العربية”، لقطات مصورة لهطول الأمطار المتفرقة على أبها حيث ملأت المياه شوارعها، وسط تدنٍ في مدى الرؤية وانخفاض درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.