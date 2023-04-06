أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن من قاد فهد بن نافل للنجاح هو نادي الهلال نفسه، لافتًا أن نادي الهلال نادي مؤسسات على عكس باقي الأندية قائمة على الأفراد .

وقال الصرامي خلال حديثه على برنامج الديوانية المُذاع على قناة الرياضية :” أن فهد بن نافل إذا انتقل لنادي مثل الوحدة لن ينجح لأن الهلال هو من ينجح .”

وأضاف :” أنا أعرف أندية من الممكن أن يأتي مشجع بها ويتخذ قرار ويدمر علاقة ناديين كانت قائمة من 50 سنة”، مُشيرًا إلى أن العلاقة الاتحادية النصراوية دمرها مشجع