أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن من قاد فهد بن نافل للنجاح هو نادي الهلال نفسه، لافتًا أن نادي الهلال نادي مؤسسات على عكس باقي الأندية قائمة على الأفراد .
وقال الصرامي خلال حديثه على برنامج الديوانية المُذاع على قناة الرياضية :” أن فهد بن نافل إذا انتقل لنادي مثل الوحدة لن ينجح لأن الهلال هو من ينجح .”
وأضاف :” أنا أعرف أندية من الممكن أن يأتي مشجع بها ويتخذ قرار ويدمر علاقة ناديين كانت قائمة من 50 سنة”، مُشيرًا إلى أن العلاقة الاتحادية النصراوية دمرها مشجع
#سعود_الصرامي | @L9arami
العلاقة بين #النصر و #الاتحاد دمرها مشجع، بعد أن كانت متينة لمدة 50 سنة#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ciHbB3jbz1
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 5, 2023
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