رحلت دولة الكويت 9 آلاف وافد من جنسيات متعددة إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي 2023، وحتى نهاية مارس الماضي.

وأوضحت الداخلية الكويتية أن ذلك بسبب تورطهم في قضايا جنائية وجنح، وغالبيتهم أُبعد إدارياً للمصلحة العامة، والبعض الآخر بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم تقضي بإبعادهم عن البلاد.

وذكرت مصادر إن نحو 4000 امرأة بين المبعدين، وان أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى في أعداد المبعدين، تلاهم في المرتبة الثانية أبناء الجالية الفلبينية، وثالثا جاء أبناء الجالية السيلانية، والمصريون في المرتبة الرابعة.

وأشارت إن نحو 700 رجل وامرأة يقبعون حالياً في سجن الإبعاد، ويتم الترتيب من أجل ترحيلهم إلى أوطانهم خلال الأيام الـ10 المقبلة، وذلك عقب إنهاء إجراءاتهم.