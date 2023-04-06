أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المحادثات أن نتائج المباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ممتازة.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين عقب اللقاء الذي جمع سموه بنظيره الإيراني في بكين والذي جرى خلاله، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما في ذلك إعادة فتح سفارتي البلدين خلال المدة المتفق عليها، وبحث كافة السبل التي تحقق الأمن والازدهار للبلدين والشعبين.

وعبّر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية لعلاقاتهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة كما ثمّنا استضافة جمهورية الصين الشعبية لهذا الاجتماع.