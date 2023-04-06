يستمر المسلسل الكرتوني الكوميدي “عائلة سيمبسون” في تحقق تنبؤاته الي توقعها قبل 30 عاما، بأن دونالد ترامب سيعتقبل ويحاكم.

وكان المسلسل توقع في إحدى حلقاته عام التي عرضت قبل أكثر من 30 عاماً مشهد لاستجواب الرئيس دونالد ترامب، كما تناول في نفس الحلقة الضجة التي صاحبت فيلم باربي لجريتا جيرويغ الجاري حاليا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحقق فيها تنبؤات المسلسل الكرتوني الذي بدأ البث عام 1987 وراح يطرح قضايا سياسية ومجتمعية ودينية في إطار كرتوني وكوميدي ساخر.

وسبق للمسلسل أن تنبأ بأحداث 11 سبتمر في حلقة بُثت عام 1997 ظهرت فيها “ليزا” ممسكة بمجلة عليها كلمة نيويورك ويظهر أيضا الرقم 9 الذي يرمز إلى شهر سبتمبر ورمز البرجين الذي يدل على هدف الضربة الإرهابية الشهيرة من جهة وعلى الرقم 11 من جهة أخرى.