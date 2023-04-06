أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن نادي الهلال معتاد على البطولات، متسائلا متى يسمح الهلال للفرق الأخرى الحصول على البطولات؟
وقال الصرامي :” إذا أخذ أي نادي غير الهلال البطولة تجد الفرحة طاغية والدموع والاحتفالات. أما الهلال لا يحتفلون لأنهم معتادين على البطولات”
وأضاف ” أشوف سلمان الفرج يحمل كأس آسيا وخارج كأنه حامل شئ من أغراضه. فأنا أقول لطفًا خلي غيركم يفرح”
#سعود_الصرامي | @L9arami
متى يسمح #الهلال للفرق الأخرى الحصول على البطولات؟.. لطفًا دعوا غيركم يفرح#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ZqP4eohEI2
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 6, 2023
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