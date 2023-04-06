أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن نادي الهلال معتاد على البطولات، متسائلا متى يسمح الهلال للفرق الأخرى الحصول على البطولات؟

وقال الصرامي :” إذا أخذ أي نادي غير الهلال البطولة تجد الفرحة طاغية والدموع والاحتفالات. أما الهلال لا يحتفلون لأنهم معتادين على البطولات”

وأضاف ” أشوف سلمان الفرج يحمل كأس آسيا وخارج كأنه حامل شئ من أغراضه. فأنا أقول لطفًا خلي غيركم يفرح”