أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.1 %، ليغلق عند 10906 نقاط (- 14 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.

وتراجع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 49.65 ريال.

وأنهت أسهم، سابك، وسابك للمغذيات، ومصرف الإنماء، السعودي الفرنسي، ودار الأركان، وبنك البلاد، وبن داود، وينساب، وسينومي سنترز، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم ثمار تراجعات اليوم بنسبة 5 %.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 32.65 ريال.

وتصدر سهم تهامة للإعلان، ارتفاعات السوق، اليوم، بنسبة 10 % عند 24.24 ريال.