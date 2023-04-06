أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، التصنيف الشهري لمنتخبات العالم عن شهر إبريل.

وجاء المنتخب الوطني في المركز 54 عالميًا، والخامس على مستوى قارة آسيا وعلى المستوى العربي، بعد منتخبات: اليابان صاحب المركز 20، إيران صاحب المركز 24، وكوريا صاحب المركز 27.

وتصدّر المنتخب المغرب تصنيف المنتخبات العربية؛ حيث حلّ في المركز 11، تلاه المنتخب التونسي في المركز 28، ثم الجزائري في المركز 34، وبعده المصري في المركز 35 ثم المنتخب الوطني في المركز 54،حيث تراجع الأخضر 5 مراكز عن آخر تصنيف .

واقتنص منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي، من منتخب البرازيل الذي تراجع إلى المركز الثالث خلف فرنسا الثاني. وجاء منتخب بلجيكا (المركز الرابع)، وإنجلترا (المركز الخامس)، وهولندا (المركز السادس). وكرواتيا (المركز السابع)، وإيطاليا (المركز الثامن)، والبرتغال (المركز التاسع)، وإسبانيا (المركز العاشر).