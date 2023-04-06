أصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، اليوم الخميس، بيانًا محرجا لإدارة النادي.

وكان مبابي قد ظهر بمفرده في مقطع فيديو ترويجي بمناسبة البدء في بيع التذاكر الموسمية للجماهير، الأمر الذي أثار انتباه وسائل الإعلام الفرنسية.

ونشر كيليان مبابي بيانًا قال فيه: “لقد تابعت للتو الفيديو الترويجي الذي نشره النادي استعدادًا للموسم الجديد 2023\ 2024”.

وأضاف: “لم يتم إبلاغي في أي وقت بمحتوى المقابلة مع الشخص الذي تحاور معي، لقد بدت وكأنها مقابلة أساسية خلال حدث ترويجي”.

وتابع: “لا أتفق مع سياق الفيديو المنشور، ولهذا السبب أنا أقاتل من أجل حقوق الصور الفردية.. باريس سان جيرمان ناد كبير، وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان جيرمان”.