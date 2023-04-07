أقامت بلدية محافظة الدلم مائدة إفطار جماعي وصل طولها ما يقارب 600 متر في منتزه الضاحي.

ووفرت بلدية الدلم خلال مائدة الإفطار، أكثر من 12500 وجبة منوعة للحضور، شارك في تحضيرها وتنفيذها منسوبي البلدية وأبناء المحافظة المتطوعين والمتطوعات، لتنمية مبدأ المسؤولية الاجتماعية، كما تم تقديم جوائز للمشاركين في مائدة الإفطار.

من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة الدلم، المهندس عامر بن منصور العجمي، على استمرار الفعاليات الرمضانية المختلفة خلال الشهر الكريم، سواء ثقافية أو دينية أو اجتماعية ورياضية تستهدف أفراد الأسرة في جميع أنحاء المدينة، وذلك لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد والمجتمع.

كما نفذت بلدية محافظة الدلم عدد من المبادرات بالتعاون مع الشركاء كان ابرزها مبادرة “إفطار صائم” وذلك بتوزيع أكثر من 3000 وجبة إفطار للصائمين بطرق المحافظة والمسافرين منذ بداية الشهر الكريم وحتى اليوم.