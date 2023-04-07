أعرب البرازيلي أندرسون تاليسكا، جناح نادي النصر، عن سعادته بتمديد عقده مع النصر حتى 2026.

وأوضح تاليسكا، إنه أسهل قرار اتخذته في حياته وهو تمديد عقده مع نادي النصر وهو الأجمل بمسيرته، مؤكدًا على أنه توقيعه مع النصر كان بداية مرحلة مهمة وجديدة في حياته وبداية قصة حب جديدة بينه وبين الفريق الأصفر وجماهيره.

ويعد البرازيلي أندرسون تاليسكا، من الركائز الأساسية في تشكيلة نادي النصر صيف 2021 من جوانزو الصيني مقابل 8 ملايين بعقد لمدة 3 سنوات، عقب التفوق على الجار الهلال بالصفقة.

وتمكن مسئولو نادي النصر، من تمديد عقد البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد الشائعات التي ربطت اللاعب بالرحيل الصيف المقبل سواء للدوري البرازيلي أو التركي، فيما يستعد نادي النصر، لمواجهة الفيحاء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري.