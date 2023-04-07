تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫09648 مقابل الريال الواحد 0٫24411

الدولار: 3٫75148 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02148 مقابل الريال الواحد 0٫97897

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73368

دينار أردني: 5٫28831 مقابل الريال الواحد 0٫18910

دينار كويتي: 12٫22816 مقابل الريال الواحد 0٫08178

دينار بحريني: 9٫95270 مقابل الريال الواحد 0٫10048

الريال القطري: 1٫03034 مقابل الريال الواحد 0٫97055

الدرهم المغربي: 0٫36857 مقابل الريال الواحد 2٫70099

الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23853