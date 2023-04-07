أوضح المركز الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم (الجمعة)، إلى أعلى درجة حرارة عظمى بالمملكة في شرورة بـ36 درجة.

وتسجل مكة المكرمة 35 درجة، ثم المدينة المنورة ووادي الدواسر وجازان والقنفذة وينبع والأحساء 34 درجة.

وقال المركز أن أدنى درجة حرارة صغرى متوقعة ستكون بطريف بواقع 9 درجات، تليها القريات 11 درجات ثم الباحة 12 وسكاكا 13، ثم عرعر وتبوك وأبها والطائف 14 درجة.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد ذكر صباح اليوم (الجمعة)، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل والرياض.