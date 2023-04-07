أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ماكينة أهداف الفريق إرلينغ هالاند يمكنه اللعب أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعد التعافي من إصابة بالعضلة الضامة.

وقال غوارديولا إن المهاجم الذي سجل 42 هدفا في 37 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم تعافى من الإصابة، مضيفا: تدرب في آخر يومين وحالته جيدة حقا، سيكون جاهزا.

وشدد المدرب الإسباني على أن المباريات المقبلة ستحدد الموسم مشيرا إلى اعتياد لاعبيه على الضغط.

وتابع: في الجزء الأخير من الموسم إذا فزنا سنستمر في المنافسة، وإن لم نفز سنخرج من السباق، إذا أهدرنا نقاطا سيكون أرسنال البطل لاحقا، إذا واصلنا الانتصارات ربما نصبح الأبطال في نهاية الموسم، اعتدنا على ذلك ولا توجد مشكلة.

وعن التغييرات العديدة للمدربين هذا الموسم علق غوارديولا: هذه الأمور جديدة، في السابق كان من الصعب إقالة مدربين .. لكن كل فريق يقاتل من أجل شيء، يخوض صراعا قويا للبقاء في الدوري، كل مباراة لها سمات خاصة ويجب أن نستعد لذلك”.