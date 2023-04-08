سخر الناقد الرياضي، محمد البكيري، من رئيس لجنة الحكام نافارو وذلك بعدما طالب ميشايل ديلغادو بضربة جزاء ولم يستجيب له الحكم في المباراة التي أقيمت بين فريق الهلال والشباب مساء اليوم.

وقال البكيري:”الان يطلع رئيس لجنة الحكام نافارو ويقول مثل هذي ما تنحسب ضربة جزاء في الكرة السعودية لكن تنحسب في بوركينا فاسو ..اوووووه نسيت انه ما يظهر يبرر إلا في حالات نادي واحد بس”.

يذكر أن فريق الهلال خسر أمام فريق الشباب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن دوري روشن.