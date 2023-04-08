رفض رئيس نادي الشباب خالد البلطان التصريح لوسائل الإعلام بعد الفوز أمام الهلال.

وانطلق البلطان بعد المباراة دون الحديث لوسائل الإعلام التي كانت تتطلع لأخذ تصريحاته، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وكان الشباب قد فاز على فريق الهلال بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن دوري روشن.

وأحرز أهداف الشباب حسين القحطاني في الدقيقة 55، وكريستيان جوانكا في الدقيقة 68، وهتا باهبري في الدقيقة 7+90.