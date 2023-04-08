تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫12491 مقابل الريال الواحد0٫24241
الدولار:3٫75145 مقابل الريال الواحد 0٫26656
درهم إماراتي: 1٫02147 مقابل الريال الواحد 0٫97898
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73419
دينار أردني: 5٫28820 مقابل الريال الواحد 0٫18910
دينار كويتي: 12٫21970 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني:9٫95119 مقابل الريال الواحد 0٫10049
الريال القطري: 1٫03048 مقابل الريال الواحد 0٫97042
الدرهم المغربي: 0٫36829 مقابل الريال الواحد 2٫71522
الجنيه المصري: 0٫12246 مقابل الريال الواحد 8٫16614
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