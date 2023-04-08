اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً، من المسجد الأقصى المبارك، من بينهم قاصرين وسيدة، وفق ما أكدته هيئة شؤون الأسرى، يأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال عرقلة وصول المصلين إلى باحات الأقصى.
وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال عرقل سير حافلات المصلين القادمين للمسجد الأقصى، ويواصل عمليات الدهم والتفتيش في أحياء القدس، اعتقل خلالها ثلاثة شبان من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.
وفي ذات السياق اندلعت مواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.
على عينك يا تاجر
الصهاينة تمادوا في سلب وغمط الحق واستطالوا صولا وجولا والعرب يا فرحتي بهم
مشغولين عن كل شيء،بلا شيء،
مثلا مشكلة سد النهضة ذابت تقريبا
مشكلة الخلافات الشعبية الحزبية السودانية دابت تقريبا
مشكلة الاحتياجات اللبنانية العربية ذابت تقريبا
كل شيء،ذاب حتى الفصيلة الوطنية الفلسطينية