اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً، من المسجد الأقصى المبارك، من بينهم قاصرين وسيدة، وفق ما أكدته هيئة شؤون الأسرى، يأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال عرقلة وصول المصلين إلى باحات الأقصى.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال عرقل سير حافلات المصلين القادمين للمسجد الأقصى، ويواصل عمليات الدهم والتفتيش في أحياء القدس، اعتقل خلالها ثلاثة شبان من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وفي ذات السياق اندلعت مواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.