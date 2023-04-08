الاعداد السابقة للصحيفة
السبت8 ابريل

سواق محظوظ

منذ 41 دقيقة
0
1138
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    بالفيديو.. أبرز مواصفات حاسب Galaxy Tab S9 Ultra

    بالفيديو.. أبرز مواصفات حاسب Galaxy Tab S9 Ultra

    منذ 20 دقيقة
    0
    1103

    سواق محظوظ

    منذ 41 دقيقة
    0
    1138
    زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

    زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

    منذ 50 دقيقة
    0
    1161
    مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

    مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

    منذ 55 دقيقة
    0
    1241
    قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً من المسجد الأقصى

    قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً من المسجد الأقصى

    منذ 1 ساعة
    1
    1159