أزاحت “BAIC” الصينية الستار عن مركبتها الجديدة التي صممتها لتنافس أهم سيارات الكروس أوفر المتطورة في الأسواق العالمية؛ حيث تأتي السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات Beijing X7 التي ظهرت العام الماضي.

وحصلت السيارة على تصميم جديد للمصابيح الأمامية والخلفية وممتصات الصدمات، وتغيّر فيها شكل أقراص العجلات، وحصلت على 4 فتحات للعوادم، فيما جاءت المركبة بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، بعرض 189 سم، وارتفاع 171 سم.

وفي السياق نفسه، حصلت على قبضات للأبواب مخفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها، وداخليا حصلت المركبة على قمرة أنيقة ومميزة، واختلفت في واجهة القيادة أماكن وأشكال فتحات التكييف، وزودت الواجهة بمقود جديد.

وجهّزت بشاشة لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها، وثبتت بين المقعدين الأماميين شاشة لمسية كبيرة أيضا للتحكم بالعديد من خصائص المركبة، كما بأنظمة فرامل وتعليق ممتازة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وزودت بنوعين من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 188 حصانا، ومحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود توفر عزما يعادل 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.