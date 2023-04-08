وصل الفريق الفني السعودي يصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد.

وجاء ذلك إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من المملكة وإيران والصين واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وحسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي جرت في عاصمة الصين بكين بتاريخ أول أمس.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة سعادة ناصر بن عوض آل غنوم برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران

وخلال اللقاء، عبر رئيس الفريق من شكره لرئيس المراسم السفير هوبار دوست على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق فيما أعرب هوبار دوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.