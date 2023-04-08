استنكر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، تعليقات جماهير أحد الأندية بخصوص تعليقه على مباراة الهلال والشباب أمس الجمعة.

وقال جستنيه: “لم أحدد من الفريق المستفيد تحكيماً في مباراة أمس، ألا أنهم يريدون أن يثبتوا انني مع النادي الذي مكروه عندهم، وضد النادي الآخر الذي هو ايضاً مكروه عندهم”.

وأضاف: “تراكم بالعربي الفصيح ماخليتم لكم صاحب وللاسف يللي بناه الرمز انتم هدمتوه واصبح ناديكم مكروه تقريباً من كل من كانوا معاكم وحبايبكم”.

يذكر أن إدارة الهلال طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإفادتها عن عمل تقنية VAR في مواجهة الشباب، بالإضافة لتزويدها بالمحادثة التي تمت ما بين حكم الـ VAR ومساعده بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقها وعدم التدخل في حالة الطرد.