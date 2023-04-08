وجه الناقد الرياضي، محمد البكيري، انتقادات حادة إلى التحكيم السعودي، وذلك على خلفية تحرك نادي الهلال ضد التحكيم الذي قاد مباراة فريقه أمام فريق الشباب يوم أمس ضمن منافسات دوري روشن.

وكانت إدارة الهلال قد طالبت من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإفادتها عن عمل تقنية VAR في مباراة الشباب الهلال، وتزويدها بالمحادثة التي تمت ما بين حكم الـ VAR ومساعده بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقها وعدم التدخل في حالة الطرد.

وعلق البكيري على ذلك وقال على حسابه بموقع تويتر:”من خلال هذه المحادثات سيكتشف كل نادي يطلبها أين ( كارثة) التحكيم السعودي الذي صُرف عليه ملايين الريالات لتطويره. ولم يتغير شيئا. حتى مع تقنية ( فار) ؟مشكلة الحكم السعودي انه مغرور وغشيم. لإنه يسعى لاثبات قوة شخصيته وليس افضليته”.

يذكر أن فريق الهلال خسر أمام فريق الشباب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن دوري روشن.