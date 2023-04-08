حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كاسحا على نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة 4-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وسجل مانشستر سيتي هدف التقدم عن طريق إيرلنج هالاند، قبل أن يضيف جاك جريليش الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقام هالاند بتسجيل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 68، قبل أن يسجل سيكو مارا هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 72.

واختتم جوليان ألفاريز أهداف مانشستر سيتي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 76، ليرفع سيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدر.