أعلنت جامعة نجران توفر 446 وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات بنظام التعاقد للعام الجامعي.

وأوضحت الجامعة مسميات التخصصات ومنها درجة أستاذ استاذ مشارك، أستاذ مساعد محاضر، مشترطة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

كما اشترطت على المتقدم أن يكون حاصل على المؤهلات العلمية عن طريق الانتظام من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، مع إرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، مضيفة أن التقديم من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــــا