أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا الاستاذ مساعد بن ابراهيم السليم، مأدبة إفطار رمضانية في كوالالمبور لهذا العام 2023 حضرها الفريق بوزارة الدفاع الماليزية داتوء أحمد نوريحان بن جلال، ونائب السكرتير العام بوزارة الخارجية الماليزية داتوء رسلان بن عبدالرحمن، ، ورئيس المراسم بوزارة الخارجية الماليزية محمد عيني بن اتان ، ووكيل وزارة الخارجية الماليزية لشئون غرب آسيا داتوء زهايري بن بهاريم، ونائب مفتي الولاية الفدرالية في ماليزيا حاج جمالي بن محمد عدنان إلى جانب عدد من المسؤولين الماليزيين، وعدد من سفراء الدول العربية والاسلامية المعتمدين لدى مملكة ماليزيا.

كما حضر المأدبة عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية، ومنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها وعدد من المواطنين السعوديون المقيمين في ماليزيا.

بهذه المناسبة رحب السفير السليم بالحاضرين وهنأهم بشهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.