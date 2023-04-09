باشرت بلدية مدركة التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة ، تنفيذ خططها في التعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي هطلت على رهاط ومدركة أمس ضمن جهودها على مدار الساعة وبشكل مباشر في التعامل و‎معالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية ، وتمّ شفط تجمعات المياه وإزالة الأتربة من الطرقات وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق .

وتبث أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية تحسباً لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة ، وحفاظًا على سلامة السكان والزوار من المعتمرين من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار ، حيث تضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة ، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .