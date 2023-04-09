كشف الأمن العام، عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم بمختلف مناطق المملكة في الفترة الأخيرة.

وتمكنت الجهات الأمنية، من القبض على مواطن بحوزته 14 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبته بوادي الدواسر، فضلًا عن القبض على مواطن بحوزته 6314 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش، وسلاح ناري وطلقات حية في الرياض.

ونجحت الأمنية في القبض مواطن قاد مركبته بتهور وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر في الرياض، إلى جانب ضبط 168 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل في مواقع الفحص الدوري.