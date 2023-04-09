كشفت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وخميس مشيط، والرياض، والهفوف.

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحف وفق المسميات التالية:

– مطور نظم/ التطبيقات والتصاميم (الخبر).

– منسق التوزيع والتسليم (خميس مشيط).

– فني صيانة/ التهوية وتكييف الهواء (الخبر).

– أمين مخزون (الرياض).

وقالت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من خلال: Careers @ Hamad M. Al Rugaib & Sons Trading Co.