الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد9 ابريل

حادث مروع لزوجان

منذ 46 دقيقة
0
1093
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    بالفيديو.. فيضانات عارمة تغرق أحياء بأكملها في البرازيل

    بالفيديو.. فيضانات عارمة تغرق أحياء بأكملها في البرازيل

    منذ 30 دقيقة
    0
    1217
    أعلى درجات الحرارة في المملكة اليوم

    أعلى درجات الحرارة في المملكة اليوم

    منذ 36 دقيقة
    0
    1245
    وظائف شاغرة بشركة حمد محمد الرقيب وأولاده

    وظائف شاغرة بشركة حمد محمد الرقيب وأولاده

    منذ 40 دقيقة
    0
    1187

    حادث مروع لزوجان

    منذ 46 دقيقة
    0
    1093
    &#8220;سعود الطبية&#8221;: تسجيل 132 ألف موعد بالعيادات الخارجية

    “سعود الطبية”: تسجيل 132 ألف موعد بالعيادات الخارجية

    منذ 50 دقيقة
    0
    1221