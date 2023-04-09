قامت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” مجددا بتقليل لأهمية لعلامة التوثيق التي كانت مخصصة لحسابات الشخصيات الشهيرة مثل الممثلين والموسيقيين بعد أن وحدت هذه العلامات مع العلامات الخاصة.

ويُشار إلى أنه قام بتحديد الفارق بسرعة بين الحسابات القديمة الموثقة وحسابات المستخدمين الذين يدفعون اشتراكا شهريا مقابل الحصول على العلامة الزرقاء وتقليل الإعلانات التي تظهر على صفحاتهم.

يُذكر إيلون ماسك مالك شركة تويتر قد أعلن في وقت سابق أنه اعتبارا من أول أبريل الحالي سيتم حذف علامة التوثيق من صفحات مستخدمي تويتر الذين لا يدفعون اشتراكا شهريا، كماز أعلن الكثير من الشخصيات الشهيرة ومنهم نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس أنهم لن يدفعوا اشتراكا مقابل تحويل علامة الطائر على صفحتهم من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق.