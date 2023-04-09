أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 46 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة، أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 32 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم ( 644) متنًا من الإبل، و 300 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي .

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 10 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 12 آلية، استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص .

وأكدت الوزارة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين من القوات المختصة.