كشف مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما عن موقفه من عرض المملكة الذي تلقاه مؤخرًا، من أجل الرحيل عن المرينغي بعد نهاية الموسم الحالي.

ويُشار إلى أن عقد بنزيما، مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويُعد من الركائز الأساسية نظرًا لدوره الفني ودوره القيادي خارجه، وترغب الإدارة في تمديد عقده لمدة موسم واحد، حيث أن اسمه ارتبط بأندية الاتحاد، الهلال والشباب.

وأفادت مصادر صحفية بأن كريم بنزيما حسم موقفه مع ريال مدريد في الموسم المقبل، وقالت : “تردد أنه كان يُفكر في العرض المقدم من المملكة ولكنه يُفضل الاستمرار لموسم آخر على الأقل”.

وأضافت :“بنزيما عاد في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى أفضل مستوى له، وعاد معه ريال مدريد للاستمتاع بكرة القدم، وهذه هي الحلقة المفقود في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.”

وأوضحت المصادر ذاتها أن كريم بنزيما لم يرفض العرض المقدم من المملكة بشكل نهائي، لكنه قرر فقط عدم قبوله الآن، ليضع إدارة ريال مدريد في موضع مسؤولية أمام جماهيرها بشأن تقدير هداف الفريق وقائده بعقد مرضٍ