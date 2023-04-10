أثارت واقعة قتل رجل لزوجته الممرضة في مصر، طعنا بسكين عد 6 أشهر فقط على زواجهما حالة من الجدل.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، بعد محاولات منه بالإنكار والإفلات من قبضة العدالة.

وقال المتهم إنه تزوج المجني عليها منذ 6 أشهر بعد قصة حب دامت لسنوات بعدما تعرفا على بعضهما بالمستشفى التي يعملان بها.

وأوضح أن الجريمة جاءت عقب تناولهما وجبة الإفطار بالشهر الكريم، مشيرا لوجود خلافات متتالية بينه وبين زوجته المجني عليها بسبب “مواسم رمضان”، قائلا: “مكانوش بيجيبوا حاجة حتى في رمضان”.

ولفت إلى أن الخلاف أشتد حتى بدأت مشادة كلامية حول نزولها المسجد لأداء صلاة التراويح، ولكن المتهم رفض ذلك، حتى نشبت مشاجرة بينهما على إثرها هرول إلى المطبخ واستل سكينا وطعنها طعنة نافذة بالقلب.

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