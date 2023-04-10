توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خلال “24” ساعة القادمة من اليوم الاثنين 1444/9/19هـ الى صباح الثلاثاء 20 رمضان

استمرار وتوسع ‎الحالة الممطرة السادسة عشر على أجزاء من مناطق مكة و المدينة والباحة وعسير وجازان و أجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وحائل و القصيم ثم منطقة الرياض.

وقال عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول خاصة ما بين المنطقة الواقعة بين حائل والمدينة ومكة وغربي منطقة الرياض ومنطقة القصيم تشمل روافد وادي الرمة مع رياح مغبرة.