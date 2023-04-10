قدمت أمانة العاصمة المقدسة، مجموعة من الإرشادات للتعامل مع الحالة المطرية، وذلك تزامناً مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على عدد من المناطق.

ونوهت الأمانة، بضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مُستمر، والالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

كما باشرت فرق أمانة العاصمة المقدسة منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار في مكه المكرمة، أعمالها في جميع الشوارع والميادين العامة التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، وتمكنت ولله الحمد الفرق المجهزة بالمعدات والاليات من إزالة جميع التجمعات الموجودة في الأحياء والشوارع والعمل على فتح انسيابيه الحركة وتلافي مسببات الأمطار.

وكانت الأمانة قد خصصت أكثر من 2500 معدة مختلفة الأحجام والاستخدامات، وتدار بواسطة عدد كبير من الفرق الميدانية المكونة من الكوادر البشرية والعمالة المدربة وتوزيعهم على مختلف المواقع، خاصة التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في هطول الأمطار للقيام بأعمال الإزالة والتنظيف وشفط المياه أولاً بأول، كما لا تزال فرق الأمانة منتشرة في جميع الشوارع والميادين العامة خلال هذه الأيام والأيام القادمة، وعلى مدار الساعة تحسباً للأمطار المتوقعة.