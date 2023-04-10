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أسواقنا القديمة ذكريات محفورة في أعماقنا
أسواقنا القديمة ذكريات محفورة في أعماقنا
منذ 1 ساعة
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التعليقات
ا
ابو كبوس الملحوس
عدد التعليقات : 2763
منذ 28 دقيقة
زنابيل من الـبن و الـزعفـران و الـهيل
و يا زمن ماضي تبقى بحاضرنا جميل
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زنابيل من الـبن و الـزعفـران و الـهيل
و يا زمن ماضي تبقى بحاضرنا جميل